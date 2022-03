„Die Erfolge der Frauen-Nationalteams sind nicht mehr zu übersehen. Ich danke all jenen, die sich tagtäglich für die Entwicklung unserer Talente einsetzen. Die Basis für den sportlichen Erfolg wird zweifelsfrei in der ÖFB Frauen-Akademie gelegt“,sagt der ÖFB-Präsident, der das EM-Eröffnungsspiel gegen England im Old Trafford in weniger als vier Monaten als vorläufigen Höhepunkt für den Frauenfußball in Österreich sieht. Es ist dann die insgesamt fünfte Teilnahme eines ÖFB-Frauen-Nationalteams an einer EM-Endrunde, nach der EM 2017, der U17-EM 2014 bzw. 2019 und der U19-EM 2016.