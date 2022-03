Oligarchen-Immobilien für Flüchtlinge öffnen

Offenbar findet der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan Gefallen an Forderungen von Aktivisten, die am Montag sowohl im französischen Biarritz als auch in London Villen, die Kremlchef Wladimir Putin bzw. einem Oligarchenfreund gehörden sollen, besetzt haben. Denn auch Khan spricht sich dafür aus, ukrainische Flüchtlinge in Immobilien russischer Oligarchen unterzubringen.