Das sind unsere Film- und Serientipps der Woche

„Windfall“: Starbesetztes Kammerspiel

Oft kommt es anders, als man denkt. Das bekommt auch der namenlose Einbrecher („How I Met Your Mother“-Star Jason Segel) in einem leer stehenden Ferienhaus zu spüren. Er bedient sich nicht nur am Kühlschrank, sondern auch an den zurückgelassenen Wertgegenständen, erkundet das Anwesen, pinkelt in die Dusche. Womit er allerdings nicht rechnet: Die Besitzer tauchen spontan auf - ein Tech-Milliardär (Jesse Plemons) und dessen Ehefrau („Emily in Paris“-Darstellerin Lily Collins). Daraufhin nimmt sie der tollpatschige Eindringling in Geiselhaft und fordert Lösegeld - aber es geht ihm offenbar um mehr.