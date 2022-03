Verein warnt: Immer mehr Katzen verschwinden in OÖ

Das Team des Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg warnt Katzenhalter aus der Gegend Grünau - Hinterstoder - Schlierbach in Oberösterreich dringend, ihre Katzen nachts ins Haus zu holen. Immer wieder gehen laut der Tierschützer Anrufe von verzweifelten Besitzern ein, die ihre verschwundenen Tiere suchen. Wo die vermissten Samtpfoten abgeblieben sind, ist nach wie vor ein Rätsel.