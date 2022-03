Lugner startet große Hilfsaktion „Gemma Ukraine!“

Hilfsaktion in Rudolfsheim-Fünfhaus: Society-Zampano Richard Lugner hat in seiner Lugner City eine große Hilfsaktion für die Ukraine gestartet. Unter dem Motto „Gemma Ukraine!“ hat der Baumeister eine über 1000 Quadratmeter große Sammmelstelle für dringend benötigte Hilfsgüter eröffnet, außerdem will er eine Schule für ukrainische Kinder einrichten.