„Alma“: Tiroler Lautsprecher für die Ewigkeit

Musikaffine Menschen können, wenn es um Lautsprecher geht, schon etwas pingelig sein. Dem will ein Start-up in Innsbruck nun gerecht werden und zukünftig in einem Atemzug mit der berühmten österreichischen Firma AKG genannt werden. Doch das ist nicht alles, was sich die Jungunternehmer in den Kopf gesetzt haben.