Peace-Symbol als Zeichen der Solidarität

Ein im wahrsten Sinne des Wortes großes Zeichen der Solidarität mit den Leidtragenden des Krieges in der Ukraine setzten die Jugendlichen an Österreichs größter Schule. Auf dem Sportplatz der HTL in Mödling versammelten sich 3000 angehende Techniker und formierten sich zu einem Peace-Symbol: „Die Situation in der Kriegsregion macht uns alle sehr betroffen“, erklärten die Schülervertreter. Im Rahmen der Aktion sammelten die Mädchen und Burschen zudem 5000 € für Notleidende in der Ukraine.