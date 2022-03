Von der Freiheit in die Quarantäne

Groß wundern muss man sich über die aktuell in die Höhe schnellenden Infektionszahlen - auch in Tirol - nicht. Jeder, der noch einen Rest an Hirnmasse besitzt, konnte ahnen, dass mit der Öffnung von Nachtklubs die Zahl der Infizierten steigt. Zumeist junges Publikum, das darauf brannte, in diesen Lokalitäten endlich wieder einmal die Nacht zum Tag zu machen, kam, feierte und infizierte sich. Für viele hieß es nach der Partynacht am vergangenen Wochenende: Von der sehnsüchtig erwarteten Freiheit volley ab in die zehntägige Quarantäne.