Wie aus armen Steirer großer Schlagerstar wurde

Schlagerfans bangen um das Leben von Michael Hartl, Sänger des erfolgreichen Volksmusik-Duos Marianne und Michael. Er erlitt am Donnerstag einen Schlaganfall, liegt nach einer Not-OP im künstlichen Koma. Gattin Marianne hatte dem 72-Jährigen das Leben gerettet: „Ich hörte ihn stöhnen. Ich bin Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert ist“, schildert sie der „Bunten“. Nach fast 50 gemeinsamen Jahren will die 69-Jährige ihre große Liebe nicht verlieren: „Wir schaffen das!“