Schlagerstar Michael nach Schlaganfall im Koma

Michael Hartl hatte in den Tagen vor seinem Schlaganfall einen Hilfsgüter-Transport in die Ukraine organisiert. Am Donnerstag wollte er einen Truck beladen und am Freitag selbst damit an die ukrainische Grenze fahren. Er habe sich „in den letzten Tagen bei der Vorbereitung des Transports völlig verausgabt“, schilderte seine Frau. „Er wollte unbedingt helfen.“