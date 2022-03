Wie steigen die Preise und die Einkommen?

„Die Teuerung hatte in den letzten Jahren viel mit den Energiepreisen zu tun. Oft wird mit Maschinen produziert, das heißt, die Energiepreisentwicklung schlägt sich unmittelbar in den Produktions- und Transportkosten nieder“, sagt Erger. Durch die Pandemie seien zudem die Transportkosten gestiegen, etwa weil Container auch teurer geworden seien. Jetzt komme auch noch der Krieg in der Ukraine hinzu: „Einerseits wirkt sich das auf die Energiepreise aus. Weiters sind Russland und die Ukraine große Weizenproduzenten.“