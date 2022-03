Augsburg gegen Mainz wegen Corona-Ausbruch verlegt

Das am Samstag geplante Spiel der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Augsburg und Mainz ist wegen des Corona-Ausbruchs bei den Gästen verlegt worden. Die Begegnung werde verschoben, „da dem 1. FSV Mainz 05 infolge positiver Corona-Befunde weiterhin nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung“ stehen würden, hieß es am Donnerstag in einer Liga-Mitteilung.