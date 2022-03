Jugendliche Feuerteufel auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurden vier Jugendliche im Alter von 16 Jahren im Tiroler Imst am Dienstagabend. Die Burschen hatten sich Zutritt in ein leerstehendes Gebäude verschafft und dieses in Brand gesteckt. Offenbar waren sie in den Wochen zuvor schon öfter eingebrochen und hatten es beschädigt. Anzeige auf freiem Fuß!