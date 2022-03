Blaue Probleme in großen Gemeinden

In Wals-Siezenheim, immerhin größte Gemeinde im Flachgau, verließen Ende 2019 drei Gemeinderäte die FPÖ. Die Aussteiger sollen unzufrieden mit dem Führungsstil der Landesparteispitze gewesen sein. Mittlerweile zog ein einzelner FPÖ-Gemeinderat nach dem Rückzug eines Aussteigers wieder in die Gemeindevertretung ein. Baustellen gibt es auch in anderen Großgemeinden. In Zell am See ist die FPÖ seit der letzten Wahl nicht mehr im Gemeinderat vertreten.