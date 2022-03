Wiener arbeitet am 300-Mio.-Euro-Traum der Bayern!

Damit das so bleibt, wird weiter an der Hoeneß-Vision gearbeitet. Etwa in der 9,5-Millionen-Stadt Qingdao, wo die Münchner 2016 ihre erste chinesische Fußball-Schule eröffneten. Gerade wurde die Kooperation bis 2025 verlängert, in der mit Dominik Voglsinger ab sofort ein Österreicher als Akademie-Leiter eine Schlüsselrolle bekleidet: „Eine reizvolle Herausforderung mit einem sehr breiten Aufgabengebiet“, freut sich der 41-Jährige auf die Erstellung der Trainingspläne sowie seine Scouting-Aktivitäten in China und Japan.