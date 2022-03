Notwehr! Ermittlungen gegen Pinzgauer eingestellt

Blutiger Familien-Streit wegen Erbe

Passiert ist die Tragödie am Abend des 30. August 2021, die „Krone“ berichtete: Jäger Leo W. nahm gegen 19 Uhr eine Sportpistole in die Hand und schoss seiner Ex-Lebensgefährtin auf hinterhältige Weise in den Hinterkopf. Danach richtete er die Schusswaffe auf Sohn Gernot und drückte ab. Doch das Projekt blieb im Kiefer des 51-Jährigen stecken.