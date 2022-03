Bestattung: „Reerdigung“ in Deutschland erprobt

Eine neue Bestattungsform soll für mehr Klimaschutz nach dem Tod sorgen: Seit Mitte Februar liegt nach Angaben des Berliner Unternehmens Circulum Vitae GmbH erstmals in Europa eine Tote in einem sogenannten Kokon, einem sargähnlichen Behälter. Genannt wird dies „Reerdigung“. Dabei verwandeln Mikroorganismen und „moderne grüne Technologie“ den Leichnam in eine Art Humus. Die „Kompostierungszeit“ beträgt 40 Tage.