Feuerteufel wütet weiterhin unerkannt in Wohnblock

Vor wenigen Minuten hat der Feuerteufel in der Lehener Siebenstädterstraße wider zugeschlagen! „Das ist kein Lausbubenstreich mehr, wir haben Angst“, so die Emotionen der Hausbewohner. Erst in den frühen Morgenstunden hatte es heute erneut gebrannt, nun ist das Stiegenhaus erneut verraucht - zum insgesamt siebenten Mal in nur einer Woche! Ein unbekannter Zündler setzte die Serie an Brandstiftungen fort, die die Bewohner des Hauses in Atem hält.