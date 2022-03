Ein neuer Festsaal für Bischofshofen

Neben dem Saal in der „Alten Post“ gibt es in der 10.500-Einwohner Stadt noch die Hermann-Wielandner-Halle und den Kultursaal. In der multifunktionalen Wielandner-Halle findet vom Amselsingen bis zu Judo-Kämpfen alles Platz. Der Kultursaal, in der Sportmittelschule, ist für viele Veranstaltungen schlicht zu klein. Beide eint, dass es so gut wie keine passende, angeschlossene Bewirtungsmöglichkeit gibt.