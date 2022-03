Rettungsheli-Einsätze und Unfälle mit Fahrflucht

Flucht nach Crash mit Zehnjährigem

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr stießen ein zehnjähriger Niederländer und ein unbekannter Schifahrer im Schigebiet Maiskogel zusammen. Der Unbekannte fuhr dabei in schnellem Tempo über eine unübersichtliche Geländekuppe. Dort übersah er den unterhalb der Kuppe langsam von rechts nach links querenden Jungen. Der unbekannte Mann entfernte sich von der Unfallstelle, ohne an der Unfallaufklärung mitzuwirken. Der Niederländer wurde im Kopf- und Brustbereich unbestimmten Grades verletzt und mit dem Unfallhubschrauber „Heli 1“ in das Krankenhaus in Zell am See gebracht. Der fahrerflüchtige Schifahrer wird wie folgt beschrieben: Mann, 30 bis 40 Jahre alt, bekleidet mit oranger Schihose, blauer Schijacke der Marke Kappa (italienische Nationalmannschaft Replica), weißer Helm mit schwarzen Applikationen, gelben Fischer-Schischuhen.