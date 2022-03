Sozialdienst statt Urteil für Oberstock-Diebe

Sie träumen von einer Villa in Malibu und einer Karriere als Rapper. Den „Karrierestart“ haben zwei 17-Jährige allerdings vorerst verpatzt. Um an Geld für Drogen zu gelangen, bedienten sie sich 30 Mal an Opferstöcken der Pfarre Haslach an der Mühl. Beute: 359 Euro. Von ihren Müttern gab es dafür eine Strafpredigt und einen Monat Hausarrest.