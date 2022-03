Saisonfinale ist für viele Regionen ein Lichtblick

Was schmerzt: Der Arlberg lebt vom internationalen Gast. In normalen Jahren sind in einer Woche 50 Nationen im Ort vertreten. „Der Wegfall der Engländer ist besonders bitter“, erklärt der TVB-Obmann, „sie machen 20 Prozent unserer Urlauber aus.“ Sie hat vielmehr der Brexit als das Virus gebremst. Nun heißt es, andere Märkte beackern. Flexibel sein – wer es nicht war, hat es in der Pandemie gelernt.