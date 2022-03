Neue Vorwürfe bei umstrittener Ohlsdorfer Rodung

Es gärt weiter in Sachen Ehrenfeld 2 in Ohlsdorf, wo in Asamers Auftrag gerade heftig an einer „Baureifmachung“ gearbeitet wird. Da wird auch viel Schotter bewegt, nämlich laut Beobachtern allein in den Semesterferien zirka 50.000 Kubikmeter. Dieser Aushub werde zu Schottergruben gebracht, „um dort gewerblich verarbeitet zu werden“, meinen die Beobachter. Daher sei das eine bergrechtlich nicht bewilligte Schottergewinnung, Strafverfahren seien somit längst überfällig.