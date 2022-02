Salchner hat’s geschafft, Schimana war chancenlos

Stefanie Krabacher „rettete“ Gramais, das 2016 ohne Liste dastand, vor den Diskussionen um eine eventuelle Fusion. Namenskollegin Petra Krabacher hatte in Pfafflar ebenfalls keine Konkurrenz wie auch Carmen Strigl-Petz in Vils und Karina Konrad in Jungholz. Waltraud Zobl-Wiedemann in Schattwald hätte ebenfalls gerne eine Periode drangehängt, wurde allerdings abgewählt. Zum „Ausgleich“ setzte sich aber Eva Wolf in Lechaschau durch. Feminine Politpräsenz also gesteigert, aus drei mach fünf!