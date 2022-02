Kein Sieger bei Vorwärts Steyr gegen SKU Amstetten

Vorwärts Steyr und der SKU Amstetten haben sich zum Abschluss der 18. Runde der 2. Fußball-Liga mit einem 1:1 (1:0) getrennt. Michael Martin (43.) brachte die Oberösterreicher am Sonntag im „Derby“ in Führung, Arne Ammerer (59.) gelang in der zweiten Spielhälfte der Ausgleich. Amstetten verpasste durch das Remis den Sprung auf den zweiten Tabellenrang und ist weiter Vierter.