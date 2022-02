Reformen nötig: „In der Pflege ist es 5 nach 12“

Aufgerufen zu den neuerlichen Protesten hatte die Offensive Gesundheit. Herbe Kritik wurde vor allem am zuständigen Minister Wolfgang Mückstein (Grüne) geübt, der bisher offenbar das Gespräch mit Vertretern der Gesundheitsberufe scheut. So zeigten etwa Beschäftigte des Pflegezentrums in Ybbs, Bezirk Melk, sowie der Universitätsklinik in St. Pölten diese Woche bei Demos auf: „Es ist in der Pflege nicht 5 vor, sondern bereits 5 nach 12!“ Zudem werden derzeit Unterschriften für eine parlamentarische Bürgerinitiative gesammelt. Damit sollen Reformen auf den Weg gebracht werden, berichtet Gesundheitsgewerkschafter Reinhard Waldhör.