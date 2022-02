Soforthilfe: Tirol beteiligt sich mit 170.200 Euro

„Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine machen uns alle in Tirol, Österreich, Europa und der ganzen Welt betroffen. Krieg und Gewalt dürfen und können keine Lösung sein. Unsere Gedanken gelten den vielen Menschen in der Ukraine, die um ihre Zukunft, ihr Land und ihr Leben fürchten“, erklärten Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und dessen Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) in einer Aussendung.