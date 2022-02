Orgel auf Reisen: Für Heimkehr noch Geld nötig

Es ist nicht ganz klar, an welchen Orten die Orgel in den vergangenen 240 Jahren überall war. Nach der Aufhebung des Stiftes 1782 kam sie den Ossiachern abhanden, tauchte später in der Kirche St. Magdalen bei Feistritz Gail wieder auf. Von dort wurde sie 1978 an Hans Peter Blümel, Pfarrer von Grafendorf und Liebhaber alter Instrumente, übergeben.