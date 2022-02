Kochlehrlinge lernen jetzt in einer neuen Küche

Der neue Gastrobereich in der Landesberufsschule Eisenstadt ist nach zweieinhalb Jahren Bauzeit fertig. 3,3 Millionen Euro wurden in die Modernisierung und in das angeschlossene Internat investiert. Zur Zeit werden 120 Lehrlinge ausgebildet. Vor allem für den Tourismus sind diese Fachkräfte von enormer Bedeutung.