Bei diesen Tauschbörsen gibt‘s rares Saatgut

Unter dem Titel „Mehr biologische Vielfalt im Garten, am Acker und am Teller“ findet am 5. März in Seeboden eine ganze Vortragsreihe mit einer Saatgut und Pflanzenbörse statt. Hier werden heimische Pflanzen ebenso wie Raritäten erhältlich sein. Der Biodiversitätstag findet von 10 bis 16 Uhr im Kulturhaus Seeboden statt. Der Verein Arche-Noah und dessen Partnerbetriebe laden auch immer wieder zu Saatgut- und Pflanzenmärkten ein. Auf der Homepage der Initiative finden sich sämtliche Termine für solche Börsen.