Stoss: „Große Nationen sind hinter uns geblieben“

Wie schaut der finanzielle Aspekt für einen Veranstalter aus, wie groß sind die Zuckerln seitens des Internationalen Olympischen Komitees?

Die werden von Jahr zu Jahr größer, attraktiver.Die IOC-Zuwendungen an Beijing betrugen zum Beispiel rund 800 Millionen Dollar. Bis 2030 wäre es wohl zirka eine Milliarde, die das IOC zuschießt. Wir haben diese Rechnungen ja allesamt schon mehrfach angestellt. Ja, Olympische Spiele auszutragen ist definitiv ein gutes Geschäft. Und ein noch besseres, wenn man so wie Österreich kaum in die Sportstätten-Infrastruktur investieren müsste.