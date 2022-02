„Die Spaltung der Gesellschaft muss zu Ende gehen“

Was lieben Sie und was hassen Sie an diesem Job?

Ich liebe den Kontakt mit den Leuten. Ich habe beispielsweise jeden Dienstag meinen Sprechtag. Es gehen sicher 98 Prozent mit einer Problemlösung hinaus, das ist schön. Das Härteste ist: Wenn irgendwo ein Unglück passiert, werden Fragen gestellt, warum ist dies passiert, wer hat die Verantwortung und dergleichen. Die Schuldzuweisungen erlebe ich als sehr schwierig.