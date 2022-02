Als Dank für treue Fans: „Elvis“ im Eboardmuseum

Als „Dankeschön“ an seine treuen Kärntner Fans singt Janicello am 11. März um 20:00 zum letzten Mal ein Elvis Konzert zusammen mit „The Ghetto Band“ im Klagenfurter Eboardmuseum. „Eigentlich wollten wir 2020 ein neues Konzertprogramm präsentieren. Aber nach den letzten 2 schwierigen Jahren haben die Band und ich beschlossen, unseren Fans das zu geben, was sie am meisten lieben, die Musik von Elvis, gesungen von mir“, so der New Yorker.