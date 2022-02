Wegen Covid-Regeln: Urlauber attackieren Türsteher

Wilde Szenen haben sich am Samstagabend in einem Lokal in Brixen im Thale im Tiroler Bezirk Kitzbühel abgespielt: Nachdem ein Türsteher eine Urlaubergruppe auf die aktuellen Corona-Maßnahmen hingewiesen hatte, gingen die Gäste auf den Sicherheitsmann los und verletzten ihn. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die Polizei sucht nun Zeugen!