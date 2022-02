Magnin mit Schlagzeilen nach Pleite nicht happy

„Wir haben in vielen Phasen der Partie gute Ansätze gezeigt. Wir können jetzt nicht erwarten, dass wir nach der Niederlagenserie im Herbst sofort auf 100 Prozent Leistungsvermögen kommen“, sagt Magnin. Auch die Fans in Altach seien durch die Niederlagenserie vorbelastet: „Sie kommen ins Stadion und zeigen eine hohe Bereitschaft, über die Mannschaft zu nörgeln“, meint der Schweizer. In Klagenfurt soll es schon um einiges besser laufen als daheim gegen Austria Wien. „Wir werden schon am Sonntag eine andere Mannschaft zu sehen bekommen als zu Hause gegen Austria Wien“, ist Magnin überzeugt. Sein Wort in Gottes Ohr