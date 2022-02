Mörderischer Erfolg mit Krimi aus der Waldheimat

Krimi voller historischer Details

Und genau in diese Welt taucht er in seinem historischen Krimi ein: Ein tragischer Selbstmord und zwei abscheuliche Morde geschehen innerhalb weniger Tage und beuteln die Region. Aus Graz wird ein Gendarm angefordert, der die Fälle klären soll: „Die Fälle selbst sind tatsächlich so passiert, aber die Handlung, die ich darum baue, ist erfunden“, erklärt Preitler. Auch Rosegger und Schruf spielen in dem Roman eine Rolle. Die Leser lieben diese historischen Details. Und auch eine Idee für den nächsten Krimi hat er schon: „Er wird zur Zeit des Ersten Weltkriegs im Wilderer-Milieu spielen.“