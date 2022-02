„Polizei-Direktor“ warf Steirerin Pornografie vor

Versuchten schon zuvor, die Frau zu erpressen

Zum Glück brachte die Steirerin das Schreiben mit einer Email in Verbindung, dass sie bereits am 9. Februar erhalten hatte und entlarvte den Brief des „Generaldirektors Pürstl“ als Fälschung. Eineinhalb Wochen zuvor erpressten Unbekannte nämlich die Dame. Sie hätten den Computer der Frau gehackt und sexuelle Handlungen gefilmt. Damit die Dateien nicht veröffentlicht würden, forderten sie Bitcoins. Die 60-Jährige ignorierte die Email.