Immobilienpreise schnellten 2021 weiter nach oben

Preise in Salzburg zogen stark an

Die höchsten Preissteigerungen gab es 2021 in Salzburg mit plus 13,2 Prozent und in der Steiermark (plus 12,7 Prozent). Während Salzburg in der Stadt und in den touristischen Regionen immer schon ein teures Pflaster war, galt die grüne Mark (außer Graz) bisher noch als leistbarer.