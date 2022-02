Gefrorene Blasen unter dem Eis sorgen für Staunen

Ähnliche Vorfälle wie in der Stadt Taonan, in der Provinz Jilin im Osten des Landes, ereigneten demnach in den Wintern der vergangenen Jahre auch in Seen in den nördlichen Provinzen Chinas, heißt es. Angaben von Experten zufolge entstehen die gefrorenen Gaskugeln, wenn Methan aus zerfallendem organischen Material unter Wasser aufgrund tiefer Wassertemperaturen beim Aufsteigen gefriert.