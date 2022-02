Mutter erfand Mord an Tochter: Polizei-Großeinsatz

„Wir sind von einem Mord ausgegangen“, sagte am Dienstag jener Polizist, der den Notruf entgegennahm. „Die Frau war aufgebracht, hat sehr hektisch gesprochen. Es war vom Klang her dramatisch.“ - „Die Angeklagte sagt, es war ein Missverständnis“, so Staatsanwältin Nina Ollinger. „Nein, sicher nicht. Sie sagte, dass sie vom Auto ihres Schwiegersohnes überfahren worden sei und er ihre Tochter getötet hat“, ist der Zeuge ganz sicher.