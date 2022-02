Nach Herz-Drama: Eriksen bereitet Treffer vor

Der 109-fache dänische Nationalspieler, der auch auf eine Teilnahme an der WM in Katar hofft, war am 12. Juni 2021 während der Fußball-EM-Partie gegen Finnland vor heimischem Publikum in Kopenhagen plötzlich zusammengebrochen - sein Herz war ohne Vorwarnung stehengeblieben. Eriksen musste wiederbelebt werden, danach wurde ihm ein Defibrillator implantiert.