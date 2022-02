Herr Riegler, darf WAC nun vom Vizetitel träumen?

Wolfsbergs „Big Boss“ kommt aus dem Staunen derzeit selbst nicht raus. In Abu Dhabi, wo Dietmar Riegler mit der Family seit gestern für eine Woche urlaubt, genießt er den „Platz an der Sonne“ – der für WAC derzeit Rang zwei ist. „Hätte mir das einer vor der Saison gesagt, ich hätte es nie geglaubt“, lächelte Riegler nach dem so hart erkämpften 2:1 gegen Ried.