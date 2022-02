Neumayer ohne Satzverlust zum Titel in Antalya

6:2, 6:2 im Finale gegen Martin Cuevas

Die ATP-Tour ist das, wo der 19-Jährige vom TC Radstadt hin will. Aber dafür muss er sich auf dritter Ebene, der ITF-Futuretour, erst nach vorne arbeiten. Und da ist Salzburgs Tennis-Nummer-1 am Sonntag ein kleiner Meilenstein gelungen. Neumayer siegte erstmals bei einem 15.000-Dollar-Sandplatzturnier, und zwar bei jenem in Antalya in der Türkei. Beeindruckend: Er gab in der ganzen Woche keinen Satz ab, fegte im Finale Martin Cuevas (Uru) mit 6:2, 6:2 vom Platz.