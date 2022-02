Trainer Feldhofer lässt Rapids Neue wieder draußen

Kara hat den Klub verlassen, Fountas schaffte es nicht in den Kader, aber Feldhofer ließ den neuen Stürmer Druijf dennoch nicht von Beginn an ran. „Er ist noch nicht bei 100 Prozent.“ Der Niederländer habe im Zuge der Wechselverhandlungen einige Trainings versäumt, das dadurch Versäumte müsse nun nachgeholt werden. „Jetzt gilt es, ihn in unsere Abläufe und Taktik zu integrieren“, meinte Feldhofer.