Graz: „Flint“ erschnüffelt Grabstellen im NS-Lager

„Flintstone“ ist den Medienrummel gewohnt und bleibt auch beim Pressetermin auf dem Grünanger, dem Gelände des ehemaligen Lagers Liebenau, gelassen. Berichte über ihn finden sich in der „Süddeutschen“, „Die Zeit“, auf „Spiegel-TV“ oder in Hochglanzmagazinen. Nervös machen ihn nur die vielen anderen Hunde in der Freizeitanlage, schließlich ist er ja im Dienst.