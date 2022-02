Junges US-Team gewinnt Prestigeduell gegen Kanada

Eric Staal mit Frustfouls

Kanada hatte am Donnerstag noch locker 5:1 gegen Deutschland gewonnen. Der Bronzemedaillen-Gewinner von 2018 ist in Peking mit einer routinierten Auswahl von Spielern aus den europäischen Topligen sowie der zweitklassigen nordamerikanischen Profiliga AHL am Start. Gegen das junge US-Team enttäuschten die Kanadier und wirkten phasenweise mit dem Tempo überfordert. Vor allem bei Kapitän Eric Staal, einem NHL-Veteranen mit beinahe 1.300 Regular-Season-Einsätzen, äußerte sich dies in sinnlosen Frustfouls. Am Sonntag spielt Kanada im Parallelspiel zu USA-Deutschland gegen China.