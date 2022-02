Jäger schlagen Alarm: Immer mehr Hunde-Wildrisse

„Seit Weihnachten sind in Wals-Siezenheim nachweislich drei Rehe von wildernden Hunden gerissen worden“, sagt Jagdleiter Georg Brötzner. Erst am Donnerstag gab es einen Vorfall in der Saalach-Au, unweit der Futterstelle. In Saalfelden biss ein Hund ebenso zu. Beide Wildtiere verendeten.