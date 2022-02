Ab 14.30 Uhr LIVE: TSV Hartberg gegen FC Admira

„Für uns gibt es nur eine Devise. Wir haben im Cup gegen Rapid gewonnen und wollen unbedingt nachlegen. Es erwartet uns aber ein ganz anderes Spiel als in Wien. Die Admira legt viel Wert auf die Umschaltmomente, da müssen wir in der Restverteidigung gut stehen und hellwach sein“, kündigte Russ an. „Wir brauchen in den nächsten vier Spielen drei Siege. Es wäre gut, wenn wir gegen die Admira damit anfangen“, ergänzte der Chefcoach und appellierte an die TSV-Fans, zahlreich ins Stadion zu kommen. Die Zuschauerbegrenzung gilt ja ab Samstag nicht mehr.