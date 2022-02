Steirische Ermittler zerschlugen Schlepper-Ring

Das steirische Landeskriminalamt hat nach umfassenden Ermittlungen einen Schlepper-Ring zerschlagen. Mindestens sieben Männer wurden festgenommen, die zwei mutmaßlichen Haupttäter - ein Iraker (40) und ein Tunesier (42) - sind nun in Graz in Haft. Die Bande soll über 100 Menschen - Afghanen, Iraker, Pakistani - illegal in die Steiermark gebracht haben. Dabei wurden rund 280.000 Euro lukriert, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.