Diskriminierung: Stadtchef muss zur Schlichtung

Die verhärteten Fronten in Gänserndorf alarmieren nun auch die zuständigen Behindertenverbände in Land und Bund. Während sich der Bürgermeister von Gänserndorf nämlich, wie berichtet, noch gegen eine Ferienbetreuung für die behinderten Töchter – Ella (7) und Lilly (12) – der Familie K. stemmt, wird die langwierige Causa nun seitens der Gleichbehandlungsbeauftragten in St. Pölten weitergeführt. „Ein Antrag auf Schlichtung ist bereits eingegangen. Bei einem negativen Ausgang der Interventionsgespräche wäre dann auch die Voraussetzung für ein entsprechendes Gerichtsverfahren erfüllt“, erklärt Christine Rosenbach im Gespräch mit der „Krone“.